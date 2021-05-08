母親節該買什麼給媽媽當禮物？不少人都會藉此時機請媽媽吃大餐，送朵康乃馨。但有堆高機業者趁勢推專案活動，打出「買堆高機送媽媽，保證孝心100%」，貼文爆紅後除吸引數千名網友分享、留言，也吸引不少政治人、網紅朝聖。國民黨副秘書長李彥秀留言直呼，「朝聖先！完全方便媽媽到好市多採購！實用」。媒體人羅友志也分享貼文表示「母親辛苦了一輩子，不就是想要一台孩子們送的堆高機嗎？」，網友看完笑稱「差點笑到肚子痛」。

原來，這篇爆紅的堆高機文案是由台灣堆高機廠商在4月30日於臉書粉專所貼出，斗大標題主打「歡慶母親節，買堆高機送媽媽，保證孝心100%。3噸堆高機，孝心價$36.8萬起」，並強調，「訂車免費輔導媽媽考取證照，讓媽媽開開心心出門，平平安安回家」。

國民黨副秘書長李彥秀直呼，「朝聖先！完全方便媽媽到好市多採購啊！實用啊！『是奪會買』」。廠商則回應：「實用啊！除了拿來採購以外，競選期間用來跑行程，堆高機在手，選票怎會沒有」。民進黨新竹市議員李姸慧留言表示，「突然不太懂為什麼要送這個給媽媽？有附贈考照課程嗎？」。

堆高機示意圖。(圖/本報資料照，賴佑維桃園傳真)

網紅「鬼才阿水」留言表示，「我跟我媽說想要買來送她，她說剛好可以用這台送我出門？」。中天正妹主播陳諺瑩也留言「這完全符合媽媽節送禮高大上、能和親朋好友誇耀的需求！」。

其他網友留言表示，「這個比老人電動車瞎趴多了，開出去都有風」、「是不是該買一台給老母了，不然每次去大賣場，買太多都扛不動」。

政治人物、媒體人留言。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)