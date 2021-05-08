每個人對待愛情的態度不一，有些人熱情大方，很快就陷入一段關係中，有些人個性謹慎，需要全盤考量彼此之間是否合適，不會被愛情沖昏頭而貿然躁進。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座十分難追，但是一旦追到手之後就會始終如一。

金牛座：

金牛座無論男女，面對追求時，不管是什麼樣的套路或招數，都很難走進他們的內心，尤其是當他們有心儀對象時，更難以打動。不過如果他們一旦將你放在心上，就會始終如一，並且對另一半十分寵溺。

水瓶座：

水瓶座嚮往自由，但是如果遇到真正心儀的對象時，會非常專一，並且自發性的減少和異性接觸的機會，因為他們知道誰對自己來說更重要，其他異性不過是過眼雲煙。但也正因為喜歡自由，即使是自己喜歡的人，他們也會再三考慮是否要邁入一段親密關係。

處女座：

處女座無論男女都是十分注重感情的人，對待感情也會有些許潔癖，因此面對追求時，也會充分考驗對方，確認對方就是自己要的人，不過一旦有對象的話，處女座不僅會將對方看牢，自己也會全然專一。

(中時新聞網)