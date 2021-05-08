15年前憑著電視劇《宮》紅遍全亞洲的韓國女星尹恩惠，2015年因參加大陸綜藝《女神的新衣》捲入抄襲風波，形象受損嚴重，讓她整整1年多在韓國完全沒工作，形同被封殺。現年38歲的她，近年積極挽回形象，日前更拍攝YouTube影片分享減肥訣竅，自爆減重一週成果輸給經紀人的原因，與喝水有關。
尹恩惠在影片大方分享快速減重的小訣竅，她說礙於工作行程，導致她不能大量喝水，以防找不到廁所上，但其實有沒有喝大量的水對於減肥有關鍵作用，「你每天一定要喝2公升以上的水，所以有好的睡眠加上足夠的水分攝取，你減重計畫也會很順利。」
尹恩惠更自爆因為熬夜工作關係，導致她一個禮拜只減了2.5公斤，經紀人則是成功減重3.5公斤，還爆料經紀人因此被誇「妳瘦了好多」、「妳的臉看起來不一樣了」相當得意。
曾經紅極一時的韓國玉女尹恩惠，2015年因參加大陸綜藝捲入抄襲風波，演藝事業大受打擊，直到2018年才又有電視劇邀約找上門，在電視劇《心動警報》飾演出道15年，卻因為一樁戀愛緋聞面臨危機的大明星，可惜該劇收視不盡理想，外界更把焦點放在她疑似進廠維修而顯得僵硬的臉蛋上。
(中時新聞網)
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