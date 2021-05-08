光啟高中8日舉辦校慶暨母親節活動，安排6位學生媽媽當「神祕嘉賓」，讓學生為母親「洗腳報親恩」，有媽媽當場落淚，場面溫馨。（蔡依珍攝）

光啟高中8日舉辦校慶暨母親節活動，安排6位學生媽媽當「神祕嘉賓」，讓學生為母親「洗腳報親恩」，有媽媽當場落淚，場面溫馨。（蔡依珍攝）

光啟高中8日舉辦校慶暨母親節活動，安排6位學生媽媽當「神祕嘉賓」，讓學生為母親「洗腳報親恩」，有媽媽當場落淚，場面溫馨。（蔡依珍攝）

光啟高中8日舉辦校慶暨母親節活動。(蔡依珍攝)

光啟高中8日舉辦校慶暨母親節活動。(蔡依珍攝)

光啟高中每年5月都會舉辦母親節和校慶活動，今年因應疫情將2活動合辦，並對外宣布閉門舉辦，卻偷偷安排6位母親到場參加「洗腳報親恩」活動，母子都不知橋段，有母親見叛逆兒子屈身為自己洗腳，當場在台上淚崩，場面溫馨感人。

光啟高中董事長黃東榮表示，一年一度的校慶和母親節活動是學校年度大事，今年因應疫情，配合政府防疫政策，不但將2大活動合併同一天舉辦，聚會場所也全面縮減到千人以下，且謹守戴口罩、酒精消毒等防疫作為，儀式簡單隆重，他也貼心為每位學生準備一個圓蛋糕和康乃馨，祝福媽媽們母親節快樂。

母親節感恩活動除有學生精彩表演魔術和原民舞蹈、師長朗讀「思母一二」文章，活動高潮則是校方特別安排的「洗腳報母恩」活動，請來6名學生媽媽當「神祕嘉賓」出場，再喊出學生上台，當場為母親洗腳，學生和家長都驚訝不已，有學生還加碼幫忙搥背，幾位媽媽當場感動到哭成淚人兒，令人鼻酸。

致力推動推動品德教育的校長鄒紹騰說，6位神祕嘉賓都和孩子感情佳，有人是差點誤入歧途、有人是家境清寒，像是王姓學生，曾誤會母親偏愛車禍受傷的兄長，成令人頭痛的叛逆少年，所幸母親鍥而不捨陪伴，耐心勸導，母子盡釋前嫌，感情更好，他希望透過感恩教育活動，提醒學子不忘感謝母親。

(中時 )