台中市西屯區惠來里有捷運綠線市政府站，市政府、市議會及歌劇院均座落於此，區內核心範圍屬豪宅戰區7期，高居地段優勢。（盧金足攝）

台中捷運綠線正式營運後，目前以北屯區舊社里、西屯區惠來里，有較明顯的人口移入量。（盧金足攝）

台中市去年台中市人口淨遷入最多的前3大行政區分別為北屯區3549人、南屯區2386人，以及西屯區1334人，也顯示購屋民眾偏好3大屯區，若以各里為界，以北屯區廍子里成長最多，人口移入達1179人，南屯文山里、北屯仁美里移入人口排2、3名。

大台中房市交易動態資訊平台發布5月大台中房市分析月報指出，從房市買氣見出人口移居脈絡，整體建物買賣交易仍以住宅大樓及透天厝產品為主。

近期房市價量指標屢創新高紀錄，以去年台中市各行政區人口淨遷入數據顯示，人口淨遷入最多的前3大行政區，分別為北屯區3549人、南屯區2386人及西屯區1334人。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠表示其中人口移入最多的里，為北屯區廍子里拔得頭籌，人口移入突破千人達1179人，該里東臨大坑風景區，加上台74線太原匝道交通串聯，成為建商推案的重點區域，隨著新屋完工落成，人口正式移居，周邊機能發展逐漸到位，成為自住客熱區。

南屯區文山里淨遷入人口表現位居第2，有837人的人口移入量，該里挾台中精密機械科技創新園區及鄰近嶺東商圈、南屯交流道等優勢，獲當地就業客層青睞，除建商卡位，台中市府與建商合作的BOT案，推出逾千戶量體的勞工合宜住宅，轉化為強大人口移入支撐力道。

此外，北屯區仁美里排名第3，淨遷入人口數為754人，崇德商圈躍升北台中生活消費核心，坐擁台中洲際棒球場、市31 BOT案、大型商場漢神百貨進駐等，連鎖品牌餐廳設點，後勢長期發展效益可期。

台中捷運綠線正式營運後，沿線人口移入比較，捷運路線行經地段目前北屯區舊社里431人及西屯區惠來里503人的移入人口數有較明顯的人口移入量。

西屯區惠來里有捷運綠線市政府站，台中市政府、市議會及台中歌劇院均座落於此，區內核心範圍屬台中豪宅戰區7期，雖常被視為晚上點燈率不高的區域，但高房價似乎並無形成相對抗性，仍高居地段優勢。

(中時 )