知名大導演張藝謀執導生涯製作出無數經典電影，在他手裡更誕生多名「謀女郎」，成為他的電影女主角幾乎都能聞名國際；近期張藝謀上節目受訪，自曝選角不接受整容過的，解釋透過鏡頭人臉會被放大幾萬倍，臉上動過刀肯定看得出來。一些網友把歷屆「謀女郎」排開看，真印證張藝謀說得，個個長得有特色，都是實質天然美女。

近期張藝謀上節目聊新作品《懸崖之上》，直導致今從他作品裡誕生多名「謀女郎」，因此也被問及如何挑選演員，他馬上說出他認為最重要的標準，「這張臉要適合大銀幕拍」；張藝謀表示現實生活中的美人，不見得都適合在大銀幕上，得經過多次試鏡，透過靜態和動態分析確認，最後才能選出屬於該作品的最佳女主角。

張藝謀自曝選角地雷，不接受整容過的演員。(圖/ 摘自微博)

另外張藝謀強調自己反對演員整容，「整容下去就完了」，他覺得一個人整容後臉部肌肉和一些東西都會被破壞掉，尤其在他的認知裡，「這個模樣是爹媽給的，你把自己整得都不認識，只是為了一個時代的審美觀」，這種行為和想法很不可以；因此當有整容過的演員來試鏡，張藝謀坦言會盡量避免，但也笑說「我不發現就算了」。

聽完張藝謀選角標準，不少網友一一點出過去在名導作品中的女星，像是鞏俐、章子怡、倪妮、孫儷、周冬雨和劉浩存，果真都是有辨識度的自然美，雖然不是典型美女，但經過鏡頭拍攝後動靜皆宜，「張藝謀真的有眼光，歷屆謀女郎都美得有特色」、「都是不同類型的美，但也都是一看就知道沒整過」、「她們都是經得起大銀幕放大又放大考驗的女人」。

(中時新聞網)