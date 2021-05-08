陸軍步兵104旅為全國唯一接訓女性入伍生的單位，不料，卻傳出男兵官偷窺醜聞，旅部連黃姓上兵偷取女官兵的門禁卡，趁隙潛入勘查地形，共計成功偷窺2次女官兵洗澡的畫面，事件爆發後，黃男已遭陸軍汰除；台中地院日前審結，依陸海空軍刑法判其拘役120日，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，黃姓男子為陸軍步兵104旅部連上等兵，黃男於2020年7月18日潛入陸軍旅部連連部辦公室內，因假日無人，遂徒手竊走吳姓女官兵放置於抽屜之女官寢室出入口門進感應的悠遊卡即離去。

同月20日晚間，黃男偷偷潛入女性官兵的生活起居樓層，持偷來的悠遊卡解除門禁，偷偷觀察地形後離去，同月28日又再以相同方法潛入，成功隱匿於浴室淋浴隔間內，窺視一名吳姓女官兵沐浴得逞，並趁隙逃離現場。

同年8月5 日黃男故技重施，一樣躲在淋浴隔間中，成功偷窺另名陳姓女官兵沐浴之情，案件曝光關鍵，則為同日晚間吳、陳兩名女兵官巡視時撞見黃男步出浴室，主動將悠遊卡將付給吳女，經單位行政調查並調閱監視器後，始循線查獲上情。

事件曝光後，黃男因違反《陸海空軍刑法》而遭法辦，於同年8月13日遭到撤職並退伍，台中地院審理期間，認為黃男三度持悠遊卡闖入女性寢室，並且2度窺視，已嚴重違反法紀，依《陸海空軍刑法》第76條第1項第8 款之現役軍人在營區犯竊盜罪與《刑法》第320 條第1 項之竊盜罪合併論處，考量其坦承犯行，於4月30日判拘役120日，得易科罰金，以新台幣1000元折一日。

(中時新聞網)