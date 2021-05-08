福建省8日決定暫緩實施台灣人赴福建只要隔離2天的「2＋19」措施，檯面上原因是台灣近日出現諾富特飯店多起本土確診病例，因此不再具備放寬條件；背後則有福建夾在大陸民意和作為惠台表率省之間的兩難，也反映兩岸政治對抗造成民間的互疑。面對排山倒海的輿論壓力，最終做出折衷的調整。

大陸福建省4月底宣布，5月10日起針對台灣人放寬隔離措施，台胞赴閩採隔離2天，接下來19天可「兩點一線」正常工作，金門馬祖民眾若在金馬待滿28天，赴閩則完全不用隔離。不料此政策引起大陸民意反彈，大陸網友灌爆福建省政府官方微博「福建發布」，批評此舉是「跪台」，讓該微博關閉評論功能。時常對時事發表看法的大陸《環球時報》總編輯胡錫進當時也發聲，提醒福建必須做到萬無一失，不然可能產生大陸人對福建省的政治質疑。

桃園諾富特飯店接連爆發本土病例，是福建暫緩此政策的主因，但其實背後還隱含了兩岸政治角力。福建省制定此政策可歸納有三個目的。一、落實習近平指示要讓福建成為台胞登陸第一家園和以「通惠情」促融；二、福建省6月下旬將舉辦海峽論壇，此措施可提高更多台灣民眾參與意願；三、民進黨政府多次表態要重啟疫後兩岸交流，此舉猶如把球丟給台灣，測試台灣究竟只是說說而已，還是真有誠意要推動。

但政策宣布後，對內遭遇大陸民眾反彈，認為憑什麼台胞有特權，福建省政府官方微博遂關閉評論功能，至今(8日)未開啟，且已一周沒有更新；對台灣，也沒有得到善意回應，被陸委會批具高度統戰性質，據了解陸委會也無意配合「促成」讓海峽論壇熱絡，並不打算馬上開放小三通，在台灣臉書上的一些小範圍民調，則以反對恢復小三通者居多，更有媒體以「黃鼠狼給雞拜年」形容。大陸民眾質疑台灣又不是真空，憑什麼放寬隔離，台灣則有網民質疑大陸疫苗品質，就算打了也會染疫，相互猜疑。

福建省眼看兩面不討好，趕在10日政策上路前的最後一個上班日，且還是五一假期的週六補班日，宣布推遲此措施。從中還可發現處處採取折衷作法。譬如不是直接取消，也不是執行到底，而是延後實施、動態管理；對台灣本島居民推遲2＋19措施，不過對金馬民眾仍可免隔離，做出區隔。

去年福建省的年度盛事「海峽論壇」，因為前立法院長王金平被央視主持人說是「求和」引起軒然大波，最終國民黨破天荒不派人參加；今年海峽論壇的前一個月，又爆出2＋19政策爭議，本來福建一樁美意想讓活動順利舉行，卻提早陷入敏感兩岸的輿論夾縫，箇中冷暖，福建省想必點滴在心頭。

(旺報 )