行搶婦人的黃嫌，身影遭監視器錄下。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市南區公墓附近一家自助洗車廠，8日凌晨4時許發生一起搶案，蔡姓女子深夜洗車竟遇上劫匪，遭黃姓男子持刀搶奪皮包得逞逃逸，警方4小時後逮捕黃男，對被害人凌晨獨自在墳墓旁洗車感到不可思議，蔡女回應不怕鬼，覺得人比較更可怕。

52歲蔡女是海外留學歸國的高知識分子，有博士學歷，平時是個夜貓族，習慣晚上處理瑣事，她8日凌晨4時50分，獨自開著B字頭的豪車出門，在南區一處墳墓附近的自助洗車廠洗車。

自認不怕鬼的蔡女，這次卻踢到鐵板，洗車到一半，遇上48歲無業黃姓男子，亮刀行搶，喝令「錢拿出來!」。

蔡女佯稱拿錢，本想進車內躲藏卻遭識破，一度與黃男互相拉扯摔倒，全身擦傷，黃男得手皮包內財物5000多元與金融卡，開車回東區租屋處躲藏。警方調閱監視器追查，4小時內上門將他逮捕，蔡女皮包內財務都還沒花，5000多元「完璧歸趙」。

黃嫌供稱，與妻子、剛出生不久的嬰兒半年前從外地到台南定居，因找不到工作，又缺奶粉錢養老婆、小孩，才會鋌而走險行搶，得手後以將作案用小刀沿路丟棄。

警方將財務全數還給蔡女，對蔡女半夜獨自在墳墓旁洗車感到難以置信，她表示自己留學海外學藝術歸國，不太迷信，比起怕鬼，覺得人還比較可怕。

(中時 )