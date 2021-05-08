「2021年高屏地區就業博覽會」今於中山大學登場，現場共有86家企業，釋出7千多個職缺；104人力銀行今公布調查發現，57％南部大學畢業生願意留在南部工作，主要投入一般製造業、電子資訊、半導體、批發零售及住宿餐飲等；104公共事務部協理張雅惠指出，長期以來的人才北傾，最近幾年開始鬆動，南台灣人口淨流出已經減緩了。

張雅惠分析，台灣人才北漂，與中南部相對低薪有關，尤其餐飲服務、批發零售等服務類的工作，薪資都比中部、北部的平均值低；根據104人力銀行資料庫，最近2年畢業的14萬名社會新鮮人在各區工作的平均起薪，南部2.8萬元、仍低於中部平均3萬元以及北部平均的3.2萬元。

不過，隨南科發展逐漸成熟，加上國際對台灣晶片的仰賴，104公共事務部協理張雅惠觀察，新鮮人只要掌握趨勢，「南部留南」選對產業，仍能翻轉低薪宿命，甚至有工作職務的平均薪資還高於北部水準，尤其是徵才缺口大、產業能見度高的工作，這將有助於南北薪資拉近距離。

舉例來說，南科帶動南台灣電子產業快速發展，並形成電子零組件聚落，張雅惠表示，最近5年以來，企業求才若渴，南部的半導體工程師、LCD製程工程師、半導體設備工程師、光電工程師等畢業生起薪上看4.5萬~5萬元不等；傳統產業常見職缺廠務、重工業及科技產業的核心職缺化工化學工程師也在4.2萬以上；南部為台灣極重要的農業重鎮、連同農業科技，動物飼育工作者起薪3.2萬也比北部高7％；大高雄地區不動產經紀人、汽車業務員底薪甚至比台北還要高。

在中山大學舉辦的高屏就業博覽會現場，科技業的「聯華電子」將擴充南科 12 吋廠 、28 奈米產能，預計招募1千人，釋出職缺最多，包括設備工程師、製程工程師等；金融業「合作金庫」也歡迎新鮮人，開出儲備菁英、一般金融、數位金融科技、理財、資訊等，若應徵金融業儲備菁英，就有挑戰百萬年薪的機會。

(中時 )