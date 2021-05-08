「辣媽圍裙」嚴選特染防潑水三層布胚圍裙，美觀又實用。（蔡淑君提供）

隊伍綿延超過上百公尺超受歡迎，短短40分鐘被索取一空。（蔡淑君提供）

母親節前夕，新北市議員蔡淑君不送康乃馨，改準備「辣媽圍裙」作為母親節的小禮物，昨起接連2天發送2500條圍裙給民眾，隊伍綿延超過上百公尺超受歡迎，短短40分鐘被索取一空；蔡淑君表示，「辣媽圍裙」嚴選特染防潑水三層布胚圍裙，既美觀又實用，將成為廚房烹飪的好幫手，還有4000件將擇日於臉書宣布贈送方式。

蔡淑君說，母親節是重要節日，這次不送傳統的康乃馨而改送防水圍裙，盼讓媽媽們有耳目一新的驚喜感，她相信「只要媽媽開心，全家人也會一起開心」。

蔡淑君說，「辣媽圍裙」第一階段先生產3000件，這2天分送2500條給民眾、500條給環保志工，第二階段還有4000條，將擇日於臉書宣布贈送方式。

蔡淑君今上午9時在林口公有市場門口發放「辣媽圍裙」，領取民眾一路從林口公有市場門口排到中正路，長長人龍綿延上百公尺，宛如演唱會般超熱絡，短短40分鐘就發送一空。還有民眾晚了一步沒領到，一旁的志工決定割愛把身上的圍裙轉送，也讓蔡淑君頗為動容。

(中時 )