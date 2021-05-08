南投縣鹿谷鄉鳳凰谷41年前畫定「風景特定區」，是鳥類生態教育及保育基地，為傾聽民意，縣政府日前舉行第4次通盤檢討座談會，現場鄉公所及民代提議，鹿谷鄉近幾年因人口逐年遞減，希望將區域內一些公共設施用地解編、放寬民宅樓高限制等，建設處表示，將人民意見納入，可望放寬樓高及更新容積率。

鹿谷鄉公所、代表會等人在座談會中建議，鳳凰谷被畫定「風景特定區」管制，民宅樓層高度有限制，目前最高僅2樓半，且鹿谷鄉目前總人口數已從2萬多人，減少到目前17661人，有人口逐漸流失的現象，因此建議有些學校公用設施土地能解編，另外轄內汙水處理廠不要留置那麼多，若停止辦學的學校土地釋出等。

南投縣政府建設副處長陳錫慶說，鳳凰谷是凍頂烏龍茶產地，介於日月潭與溪頭2大風景區之間，具有觀光遊憩發展潛力及教育功能，為保護資源及自然環境並發展國民旅遊及國際觀光之需要，當初因擔心影響好山好水，才限制房舍興建高度。

南投縣政府建設處長李正偉表示，鳳凰谷風景特定區，今年是第4次特定區通盤檢討，這次針對汙水處理廠是否要留置那麼多、因少子化問題，特定區內的鳳凰國小曾學生數少差點被併校，還畫設1.25公頃的學校用地，是否造成土地浪費等重大議題進行討論。

鹿谷鄉鳳凰谷風景特定區計畫係台灣省都市計畫委員會第176次會議審查通過後，於1980年4月公告實施，迄今已屆滿41年，範圍涵蓋永隆、鳳凰、彰雅及內湖等4村，總面積達668.77公頃，全鄉總計13村之中，約達3分之1土地被畫入此特定區。

建設處指出，鳳凰谷風景特定區，每5年舉行1次通盤檢討座談會，為深入瞭解地方發展實際需求，透過座談會，邀集各相關單位提出建議，目前進入公開展覽說明會階段，民眾也可在1個月內，將意見反映給南投縣政府。

(中時 )