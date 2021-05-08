曾協助「雞排妹」鄭家純處理醫美診所糾紛、翁立友性騷疑雲的律師王啟任，日前被爆與賣淫集團合作，對醫生、企業主等社會名流40多人仙人跳，被媒體封為「雞排妹御用律師」，也讓網紅陳沂忍不住大酸特酸，甚至還戲稱雞排妹為「黑菊姐」，讓PTT鄉民一邊看雙姝大戰同時，更好奇雞排妹為何被叫黑菊姐？

雞排妹不滿被陳沂臉書狂酸，深夜連打十多通LINE電話想與陳沂把話說清楚，隨後陳沂也曬出對方奪命連環叩的截圖，再酸：「鄭家純像恐怖情人一樣瘋狂打Line來騷擾，當然拒接。為了避免黑菊姊趁機炒新聞，決定刪文。但我想你們可以看看，這就是騷擾！」

在兩人吵得不可開交的同時，鄉民更好奇的是為何陳沂要叫雞排妹「黑菊姐」？原來雞排妹今年4月以全裸之姿拍攝潤滑液產品宣傳照，卻遭陳沂質疑她下身走光「因為我很無聊認真放大端詳一下，很震驚發現中間黑黑的疑似是肛門」。

雞排妹因為委任律師王啟任涉嫌勾結賣淫集團設局仙人跳，成為輿論熱議人物，不過有「台灣第一女優」之稱的吳夢夢，昨日更在PTT西斯版討論推文中，為雞排妹喊冤，「律師是我介紹給阿純的，不關她的事」，並PO出與王啟任LINE對話紀錄。截圖中可見王啟任表示：「我被偵查的範圍與賣淫集團完全無關。」

(中時新聞網)