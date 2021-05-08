裕隆納智捷8日在SBL季後賽首輪抓住台銀洋將艾爾文首節就因傷退場優勢，加上呂政儒、林宜輝攜手轟下55分，裕隆最後以88比80力挫台銀，3勝1敗挺進15日在新莊體育館開打的總冠軍賽，對手將是先前3連勝橫掃九太的台啤。

林宜輝開賽就火力全開，接連投進3顆三分球，帶領裕隆取得22比11領先，更讓台銀士氣重挫的是，艾爾文首節還剩1分27秒切入時不慎拉傷左腳，只能靠隊友攙扶出場，幸好台銀接著打出7比0追上，首節打完，台銀18比22落後。

裕隆次節換成呂政儒接連投進3顆三分球，林宜輝與胡凱翔也投入外圍火力，一度幫助裕隆重新領先到雙位數，不過本季早已習慣全本土應戰的台銀，也靠謝宗融、陳侑昫、蘇士軒等人火力緊追，上半場結束，裕隆仍以47比42領先。

維持全本土的台銀下半場毫不洩氣，一度追成49比49平手，可惜最後兩隊第3節都拿19分，台銀仍落後裕隆5分進入末節；打到最後9分20秒，周暐宸遭到喬丹連揮兩肘，讓他氣到揮拳反擊，場上氣勢一觸即發，裁判也連忙架開兩人。

可是判決結果很詭異，因為喬丹只被吹進攻犯規，後動手的周暐宸，反而被吹違反運動道德犯規，再次重創台銀士氣，幸好台銀沒受影響，打到最後5分48秒，潘祥偉靠著對方失誤掉球，一個人持球快攻放進兩分，台銀74比73首次超前。

不過接下來裕隆靠著林宜輝、喬丹攜手打出13比4猛攻，重新拉開領先差距，其中喬丹更是連續3次灌籃得分，眼見大勢已去，台銀總教練陳國維讀秒階段乾脆也不故意犯規，更沒喊出任何暫停，只能看著本季最後1場比賽就此結束。

(中時 )