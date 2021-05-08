在權值股台積電、聯電領軍下，台股周五（7日）暴漲290點，站上17285點。信傳媒董事長謝金河表示，用時間來看企業的興衰起落，這4年有很大的變化，半導體產業在台灣脱穎而出，台積電市值從1694億美元，一度在6000億美元以上，而最大輸家是大立光，市值從223億美元剩下144億美元幾乎腰斬，看起來頹勢尚未到盡頭。

謝金河在臉書以「4年一個大變貌：企業大洗牌的年代」發文指出，4年前的這個時候，他在討論台股上萬點的可能性，當時市場大多數人都很悲觀，他直言，台灣將漸入佳境，並點出台股要上萬點，台積電要站上200元，鴻海要挑戰100元，這兩個目標都有達成，今天台股已經站在17000點以上了，4年前的今天加權指數是9899點，如果仔細把這4年企業的市值比對一下，可以發現幾個大變化。

一、半導體產業在台灣脱穎而出，台積電市值從1694億美元，一度在6000億美元以上；而聯電加馬狂追，聯電本來市值只有1540億台幣、排在30名，如今已挺進前10名，市值6708億台幣（約586億美元）；最具爆發力的是聯發科，4年前排在第15，市值116.57億美元，如今超越鴻海成為第二大市值企業，市值達604億美元。

二、大多數企業在這4年進展有限，像鴻海市值幾乎沒有什麼變化，台塑四寶也停滯不前，中華電信也是平盤震盪，電子集團企業以台達電最有成長力。

三、這次富邦金宣布高股利，市值追上國泰金，現在兩家公司市值跑到7250億台幣左右，市值高居7、8位，以富邦蔡家兄弟的企圖心來看，台灣金控前兩大龍頭有機會拚出1兆台幣市值，會帶動金融股股價挺升，這是台股下一個階段大事。

四、企業不進則退，大立光這4年是最大輸家，除了股價輸矽力變老二，大立光市值從4年前223億美元、全台第5大，現在退至第18，最近長榮海運也超車大立光，大立光市值剩下144億美元，看起來頹勢尚未到盡頭。

五、台灣的企業在兩岸三地排名有提升，4年前，台積電在1000大市值排名從第10升至第8，今年升至第3，而且市值與騰訊，阿里巴巴很接近。

他認為，用時間來看企業的興衰起落，這4年就有很大的變化！

(中時新聞網)