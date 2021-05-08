南投縣中興新村文化聚落店家「1985音樂公寓」，8日舉行「地方媽媽的逆襲音樂會」，音樂會上30多位媽媽們，透過各種才藝表演，一起站出來勇敢表現自我，提前歡慶母親節，宣告「女神超給力-省府散策女神季」活動，完美閉幕。

南投救國團喵喵女孩舞蹈團、貓羅溪社區大學草屯分校、狐秋複式童軍團、水蜜桃音樂工作室及南投縣鋼琴比賽評審陳柏蓉等30多位媽媽們，展現自我才藝，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

與會嘉賓包括，立法委員許淑華、行政院中部辦公室執行長蔡培慧、南投縣議員賴燕雪、南投縣議員張嘉哲、南投市市民代表江秀春，紛紛表達對活動的肯定與支持，並在母親節前夕，祝天下媽媽母親節快樂，會中張嘉哲議員更帶來康乃馨送給與會的所有媽媽們。

勵馨基金會南投分事務所企劃專員林嬿妮，當場介紹「南投愛馨公益季」活動，現場接受1985音樂公寓店長曹子傑五千元的愛心義賣捐贈，並致贈感謝狀。

參與「地方媽媽的逆襲音樂會」演出的30多位南投地方媽媽們，用熱情的舞蹈、歌聲、鋼琴、各式樂器，為這場音樂會帶來淚水與感動交織的美好時光，也讓現場觀眾掌聲不斷，最後活動則在貓羅溪社區大學媽媽們自彈自唱的民歌組曲中，帶大家重回記憶中的美好年代，為活動畫下完美句點。

(中時 )