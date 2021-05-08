雲林四湖鄭小妹妹家屋重建（原豬舍）探勘簡介

雲林縣四湖鄉1名4歲的鄭姓小妹妹，從小與家人居住在用豬舍改建的矮房中，建材僅是簡單的帆布、紗網與鐵皮，她經常畫大房子，希望能住在舒適安穩的房屋中；社團法人台灣希望義工團因此立案協助，在小妹爺爺20坪的土地上成功募得資金與物資，預計在5月底將由志工們搭建出鐵皮鋼構建築物；據悉新家所需費用75萬全由北部一名林小姐全額援助。

據社團法人台灣希望義工團標示，鄭姓小妹妹跟著雙親與阿嬤平日住在用簡單建材改建豬舍蓋成的矮房中，生活起居全在帆布、塑膠布和幾片木板、紗網、鐵皮所搭蓋的小空間內，父母因擔心屋頂塌陷，屋內還擺滿了長形的木棍。據悉房屋是鄭爸爸的三伯借給他們使用，鄭爸爸在工廠工，，鄭媽媽則在農村打零工，一家四口靠微薄收入勉強度日。

雲林縣四湖鄉1名4歲的鄭姓小妹妹，從小與家人居住在用豬舍改建的矮房中，建材僅是簡單的帆布、紗網與鐵皮，她經常畫大房子，希望能住在舒適安穩的房屋中。（圖／翻攝自台灣希望義工團網站）

鄭姓小妹妹這3年來與父母擠在2坪不到的房間睡覺，每逢颱風下雨，一家人都會害怕屋頂塌陷、客廳遭吹走，所幸曾祖父答應給他們一塊地蓋房子，台灣希望義工團因此發動募資，外界看到鄭小妹妹所處的環境後，紛紛踴躍捐款，幾天內就將家用物資募集齊全。

台灣希望義工團針對鄭小妹家的土地約20坪，依需求設計三房、客廳、廚房、衛浴等藍圖，再有透過有專業搭造經驗的義工協助，讓一同參與的一百多位義工都可以順利協助組裝架構；據悉所有建材、工程費用約75萬元，全由1名台北的林小姐出資；目前預計用5月15日整天、16日半天、22日整天的時間完成搭建，再利用週間進行室內牆面整理、地板磁磚鋪設，預定於23日早上10點左右把蓋好的新房子交給鄭小妹一家。

(中時新聞網)