「青春設計節」8日頒獎，圖為視覺傳達設計類銀獎得主崑山科技大學視覺傳達設計系「原物力」團隊。（柯宗緯攝）

「2021青春設計節」8日舉辦頒獎典禮，祭出總獎金達106萬，南臺科技大學為最大贏家，囊括2金1銀1銅3優勝。高雄市長陳其邁出席頒獎時提到，活動已邁入第12年，勉勵青年學子要以「青春的精神，放肆的創意」，創造有溫度的設計。

「年輕的感覺真好！」陳其邁直說，市府會扮演好助攻角色，推出優渥青年創業補助企劃，如「大駁二文青創星埕—鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」、「以住代護3.0—青創HOUSE」，期待同學發揮青春精神，結合設計力，推動高雄產業轉型。

今年青春設計競賽獲獎結果，南臺科技大學表現較為突出，分別是視覺傳達設計類的金獎「廚房的美術課」、銅獎「日木我與｜從植物的角度探索台南公園」及優勝「一目視界—弱視幼兒訓練圖畫冊設計」；立體造型暨產品設計類的金獎「JOIN-T」及優勝「GO WALK 犬隻生活行動輔具」；數位多媒體與遊戲設計類的銀獎「亞路塔」及優勝「手捏子」。

建築與空間設計類則由崑山科技大學空間設計系「戀轉圜-首都慾望互文」獲得金獎，有別於其他冷色調空間設計，以鮮紅色調表達以慾望、寂寞為題的愛情公園空間想像。

數位多媒體與遊戲設計類金獎由台南應用科技大學多媒體動畫系「SCUM」獲獎，鮮明的用色風格、流暢的分鏡製作獲得評審肯定，劇情張力更讓觀眾看得目不轉睛。

而不分類別的場地設計競賽，今年則由義守大學大眾傳播學系奪得金獎，透過整體策展動線、氣氛營造及服務熱忱，完整的觀展體驗成為青春設計節中的亮點。

(中時 )