「兩岸重開機、疫後新契機」研討會

前東莞台商協會會長葉春榮今於「兩岸重開機、疫後新契機」研討會提出台灣的隱憂，雖然大陸惠台「31」條等措施未落實到位，但福建就開始讓台商落戶成本地商，如果政府再不努力，所有台商落戶後變成陸商，以後台灣中上有錢人都跑掉，只剩下沒有錢的人，台灣怎麼辦？呼籲政府要為台灣打算。

海峽兩岸經貿文化交流協會、馬英九基金會等舉辦的「兩岸重開機、疫後新契機」8日在台北舉行。葉春榮建議兩岸重開機，從疫情著手，因疫情是無國界，首先台灣不要排斥大陸疫苗，救命要緊，「排斥人家疫苗幹什麼呢？」

第二是現在台商最關心的，很多台商、台幹回不來，葉春榮說，「老婆一天到晚打電話來，哭哭啼啼，」小孩一年沒看到爸爸，搞成這樣很不人道，希望台商在大陸接種疫苗後回台隔離能縮短為7天。最後則是，小三通開放，對台商及兩岸往來有很大幫助。他也不解衛福部長陳時中說機組人員隔離14天華航會倒，但大陸百萬個台商家庭破碎，怎麼不擔心？

他指出，政府、美國一直叫台商不要去大陸投資，要遷去東南亞，去年兩岸不往來，台商在大陸投資卻成長50％以上，證明台商有眼光，因為大陸「十四五」規劃的商機符合台商需要，包括內需、內循環等有項目、有市場台商一定要去，所以希望政府多支持，不要老是扯後腿，今年希望兩岸要產業合作，開發共同市場，新基建、新商機要把握。

(中時 )