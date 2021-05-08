台南善化有一間肉圓店，在地經營30年生意一直很好，不過近日卻疑似被客人惡意棄單。老闆娘指出，前幾天有位女熟客來電預訂160顆肉圓，提早就開始準備食材製作，沒想到女熟客卻未依約現身取餐。

老闆娘女兒近日在臉書社團「正港善化人」上發文控訴，媽媽為了準備這160顆肉圓，一早5點多就起床準備，投入了時間、金錢、人力。但和她客人約好下午4點交貨，等到收攤都不見對方人影，還不接電話，才知道被棄單，2千多元就這樣沒了。

老闆娘女兒透露，這位訂餐的女客人是一位買了10幾年的老客人，先前才來買過100顆肉圓，這兩次都是透過電話訂餐。根據《TVBS》報導，老闆娘表示，這是她第一次遇到大單不來拿，認為就算不能來拿，至少也該打個電話。由於擔心客人隨時來拿，160顆肉圓就這樣放到壞掉，最後只好全數銷毀。

「打電話怎麼收訂金？」老闆娘指出，基於信任客人的立場，才沒有收取訂金，但也不可能對每個訂餐的客人詢問「會不會來拿？」希望這次棄單情況僅單一為偶發事件，否則160顆肉圓就這樣被丟掉，不勉心疼食物遭浪費。

(中時新聞網)