羽球球后戴資穎一連4年代言運動在南科活動，8日上午至南科進行友誼賽。(劉秀芬攝)

「2021運動在南科」活動8日登場，一早3000多人齊聚南科健走，而一連4年代言運動在南科活動的羽球球后戴資穎，再度來到南科與南科羽球好手進行友誼賽，近千人湧入體育館爭睹球后風采。今日友誼賽由群創張婕、台積電黃鶉亦上場挑戰，雖然球技不敵球后，大批後援隊也給予加油掌聲。

南科管理局局長蘇振綱表示，南科致力打造一個健康、安全、友善的職場環境，目前園區正值快速成長期，在疫情衝擊下，更需要重視自己的健康及家庭，謝謝世界球后小戴連續代言，希望世界的南科未來能更發光發熱。

台南市長黃偉哲致詞時表示，南科這幾年改變很多，邀請戴資穎來南科買房，保證增值很多，在台北買一戶小公寓，在南科可以買透天的。

科技部南科管理局透過球賽、夜跑及健走等系列活動，持續與園區廠商共同促進員工的身心健康，今日活動開場由統一獅啦啦隊帶領南科人活力又動感十足的暖身，南法馬拉松好手吉雷米也前來與健走民眾鳴槍起走，台達電子、康寧、漢微科、群創、台積電等公司大力號召逾千名同仁及眷屬走起來。

眾所期盼的戴資穎友誼賽，9點半開打，首先由南科盃冠亞軍隊群創光電推派的女選手張婕選手挑戰小戴，雖不敵小戴，但仍打出精采好球。

第2場則由冠軍隊台積電選手黃鶉亦出戰，黃鶉亦曾打過大專杯，有17年球齡，以快速殺球搶下分數獲得喝采，雖然還是輸給球后，但可以跟小戴對打，還親自體驗到戴姿穎的靈活手法、吊球，他覺得非常榮幸。

由於場內觀賽位置一位難求，南科管理局在場外也準備了電視牆轉播，今年適逢東京奧運賽事，這次友誼賽除了讓小戴小試身手，為東奧暖暖身，南科人也現場集氣，將滿滿祝福送給小戴，希望小戴能成功摘金，獲得佳績。

(中時 )