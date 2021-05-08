本周還未曾贏球的統一獅，今天作客桃園，洋投泰迪表現虎虎生風，主投7局飆出生涯單場新高的12次三振，打線則用12支安打換回6分，終場獅隊就以6比2勝出，中止近期4連不勝的低潮。

獅隊本周先是與味全龍進行3連戰，首戰雙方戰至12局以5比5握手言和，第2戰浪費6比0的領先優勢，遭到逆轉，昨天打線又遭到封鎖，只靠著楊家維陽春炮得分，本周勝場尚未開張。

今天獅隊客場之旅最終站來到桃園，推出泰迪先發，7局投球內容只被敲出4支零星安打，狂飆12次三振，無失分，雖然接手的李其峰出現亂流，丟掉2分，獅隊緊急再換上江承峰，成功解決林泓育、陳俊秀。

打線部分則在4局上突破猿隊先發投手張喜凱的封鎖，蘇智傑三壘安打，林安可滾地球先馳得點，潘武雄、林靖凱、林子豪再接連敲安，獅隊單局攻下4分，6局上再靠著3支安打、2保送搶下2分，終場就以6比2勝出。

樂天桃猿先發投手張喜凱5.2局被敲10支安打，失掉6分吞下本季首敗。（陳怡誠攝）

(中時 )