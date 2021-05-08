1名身高181公分、有健美身材的帥哥醫師日前被律師女友發現劈腿，而出軌對象竟是比女友矮20公分、年紀大20歲的女子，讓女友崩潰提分手；而該醫師將女友帶回家中，家人也懷疑他是否遭人下符或下降頭，怎麼會找條件如此懸殊的對象；醫師的妹妹將此事發表在網路上，許多網友認為醫師的家人與外界干涉太多，「別人喜歡，到底關你什麼事」。

1名網友在Dcard上發文表示，她的哥哥是名醫師，今年36歲，月入數十萬，有名穩定交往的律師女友，不過日前他回家告知家人換了女友，對方是名45歲的護理師，之後更將對方帶回家中吃飯，他的父母表面上沒有意見，事後卻要求原PO查詢有沒有懂符咒的師傅，父母懷疑兒子遭人下符或下降頭。

1名帥哥醫師劈腿後選擇新歡，對象是比他大9歲的護理師，讓家人崩潰問是否遭人下符或下降頭。（圖／翻攝自Dcard）

原PO之後打電話給哥哥的前女友；對方說，她這輩子都沒想過，原PO的哥哥竟然會劈腿，外遇對象還是名比矮她20公分、大她快20歲的人，直言「又何必跟瘋子繼續交往下去」；原PO事後追問哥哥，哥哥則回應真心比較喜歡現任女友，還為了擔心父母日後反對，目前正積極試圖生孩子，還說女友的年齡好像很難懷孕。

聽完哥哥的言論，原PO也認為哥哥遭「下符、下降頭或是下蠱」，還強調哥哥不是名肥宅，而是有冰塊腹肌、身高181公分的帥哥醫師，認為哥哥眼光差得很誇張；不過許多網友仍認為原PO與家人干涉太多，「奇怪，管到你哥喜歡誰要幹嘛，什麼恐怖控制狂家庭」、「到底別人喜歡什麼關你什麼事？」也有人認為哥哥仍會繼續劈腿，「感情劈腿有一就有二，我為這兩個女生感到悲哀」。

(中時新聞網)