美國《科學新聞》雜誌（Science News）報導，中國大陸科興藥廠（Sinovac）與巴西合作研發的「克爾來福」（CoronaVac）新冠肺炎（COVID-19）疫苗，雖然保護力遠低於美國輝瑞公司（Pfizer）的疫苗，但在巴西一座小城進行的大規模實驗證明，只要接種比例夠高，仍舊能達成顯著的保護效果。

巴西布坦坦研究所（Instituto Butantan）2月於聖保羅州塞哈納（Serrana）展開「S計畫」（Projeto S），分4階段為該城所有的18歲以上成年人施打克爾來福疫苗，以評估該疫苗因應疫情的能力，以及是否達成群體免疫效果。根據報導，該城總人口約4.5萬人，其中成年人約3萬。

截至4月底為止，該城成年人已有95.7%完整完成2劑克爾來福疫苗的接種。雖然根據布坦坦研究所III期臨床實驗結果，接種2劑該疫苗兩週後的保護力僅約50.7%，對有症狀者的保護力約83.7%，但仍讓塞哈納每月確診人數自1月疫情高峰的706人，下降至4月的235人；重症比例更從3月底最高峰的70%，於4月底急速降至10%。

美國匹茲堡大學病毒學家馬貴斯（Ernesto Marques）表示，結果顯示儘管克爾來福疫苗的保護力較低，但仍有效對塞哈納居民形成集體保護效果，並指該疫苗與保護力高達95%的輝瑞和莫德納（Moderna）疫苗相比，差別在100%人口施打前者所獲得的防疫效果，後者可能僅需80至85%人口接種便能達成。

《科學新聞》指出，「S計畫」相關人員將繼續追蹤塞哈納居民的狀況1年，以觀察克爾來福疫苗能維持多長時間的保護作用、疫情降溫是否確實源自群體免疫，以及高流動性人口（當地有約1.5萬人須至外地通勤）對該城與鄰近地區的影響等。

(中時新聞網)