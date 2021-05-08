比賽中，KID（左）不忘搞笑干擾名廚李德全（右）。（飛利浦提供）

KID（中）與暢銷食譜書作家JJ 5色廚（左）組隊與名廚李德全（右）師傅PK創意美食。（飛利浦提供）

為了讓消費者真實體驗經典熱銷產品飛利浦智慧萬用鍋及健康氣炸鍋，製作料理可以簡單又健康，結合誰是餐車美食王活動，飛利浦8日再次邀請到藝人KID林柏昇擔任一日名人店長，現場與「料理活字典」李德全師傅、暢銷食譜書作家JJ 5色廚，現場組隊PK，KID也不忘親手夾菜餵食女粉絲，希望能藉此催票成為餐車美食王。

主辦單位表示，這次活動在東區SOGO百貨，直接在SOGO的超市購買食材，KID與JJ老師組隊和李德全師傅PK，一起用智慧萬用鍋、健康氣炸鍋，烹調創意美食。由於KID敢玩敢嘗試，現場用營養美味的食材，做出最無俚頭的料理佳餚。古靈精怪的KID也創意發想，把各種拌炒、調味都融入菜餚中，成品交由現場粉絲投票來決定誰是餐車美食王。

平常對料理並不擅長的KID表示，只是最近主持外景節目，發現萬用鍋及氣炸鍋真的超好用，可以燉、滷、煎、炒、煮甜湯、還可做最喜歡的海鮮料理，而且自從開始使用萬用鍋之後，就開始在網路上找食譜，竟然發現針對萬用鍋和氣炸鍋已經有10萬及30萬人的網路社團，超多網友都在網路上分享所做的食譜料理。

這次PK賽外掛名廚李德全老師，在業界擁有「料理活字典」廚師通美名，全方位、線上線下電視網路都鼎鼎有名，參與美食鳳味、冰冰好料理、東西吃了沒、健康兩點靈、非凡大探索等節目示範主廚，拍了超過五百支烹飪影片，光一支醉雞教學，就創下點閱率破兩千萬的傲人紀錄。而JJ 5色廚則是「Live TV 跟著餐車去旅行」的廚藝指導老師，同時也是iCook生活誌駐站作者、食譜邦駐站作者、智慧萬用鍋料理分享交流園地特聘講師。

隨著健康風、運動風、旅遊風、露營風的崛起，消費者積極投入健康與自然的生活型態，品牌也紛紛朝向草地派對、野營、文創市集等方式和消費者互動，飛利浦這次結合知名藝人與現場來賓互動，增加店點人潮提高聲量，與消費者一同玩創意、吃美食並擴散活動與優惠訊息，在名廚指導下一指輕鬆操控，體驗智慧萬用鍋、健康氣炸鍋的魅力，使用智慧廚電，體驗運用雙鍋製作的多元攤車美食，集合大夥一起玩遊戲、品美食，近年來消費者提升生活美學與享樂生活，健康烹飪成為更熱門的流行風潮，展現出PHILIPS的魅力。

(中時 )