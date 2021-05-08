聯電董事長洪嘉聰昨日率領團隊拜訪台南市長黃偉哲，就水源、綠電供應及人才培訓等議題進行意見交流，同時宣布將在台南科學園區12A投資P6廠，投資額1000億，P6廠區將配備28奈米生產機台，未來可延伸至14奈米的生產，能直接配合客戶未來製程進展的升級需求，可增加超過1000個就業機會。

洪嘉聰表示，聯華電子於1999年11月進駐台南科學園區，建立在台灣的第一座12吋晶圓廠，目前台南研發中心及晶圓廠共有約5000名員工，是全球7個生產基地中最重要的生產據點。

洪嘉聰說，P6產能擴建計畫預計於2023年第2季投入生產，在未來3年，聯電在台南科學園區的總投資金額將達到約新台幣1500億元，隨著未來投資人才需求日益迫切，為結合全球化之在地化人力需求，將持續與在地如成大、南台科大等各大學合作，確保其人力資源支援無虞。

黃偉哲說，企業投資常面臨五缺等問題，市府團隊除積極進行環境整備外，並從需求媒合、單一窗口、落實投資措施等面向，以專人、專責、專案的一站式優質整合服務及追蹤，並協助投資人解決土地、廠房、水、電、勞工、人才、資金等問題。

黃偉哲表示，聯電公司本次針對南科場之綠電需求尋求市政府在用地等各方面之協助，除請地政局盤查出閒置土地供參考外，針對太陽光電業者三轉一或協助售電業媒合等不同管道提供聯電公司評估，讓台南綠能再生能源投資與需電業者間能介接，創造友善的生產環境。

(中時 )