改編自同名人氣網路漫畫，原作點擊數累計破4.6億次的韓劇《Imitation》日前在首爾舉辦新戲記者會，席間在最新公開的預告中，可看到芝妍飾演韓國歌謠界最火紅的個唱女歌手「羅莉曼」，因傾心於由濬榮飾演的當紅偶像團體成員「權力」，而找上由鄭知蘇飾演、靠模仿自己為賣點的歌壇無名新人「李麻夏」嗆聲，3人之間的感情會如何變化非常引人好奇。

芝妍透漏雖然自己擁有長期的偶像女團經驗，但想演好個唱女歌手的話還需更多努力，因此大量參考了嚴正花、李孝利的表演，盡力打造羅莉曼的獨特魅力。濬榮則謙虛表示在看過原作之後，發現自己即將飾演的人物太帥太完美了，因此在演出上覺得壓力很大，為了好好表現這個人氣角色而做了很多練習，粉絲們敬請期待。

該劇描述在偶像輩出的演藝時代，懷抱夢想的青年男女展現熱情努力奮鬥，還有隨之綻放的青澀愛情以及成長故事，並真實呈現出偶像在舞台上亮麗身影的背後充滿辛酸與汗水的一面。卡司則囊括前男團U-KISS成員濬榮、《寄生上流》富家女鄭知蘇、前女團T-ara成員芝妍、大勢男團ATEEZ成員潤浩。劇中還包含了ATEEZ成員鍾浩、星和、傘，SF9成員澯熙、輝映，少年共和國成員秀雄，前女團I.O.I及PRISTIN隊長林娜榮，前女團Rainbow成員金智淑，元祖男團g.o.d成員Danny Ahn (安信源)等眾多不同世代的男女偶像參與演出擔任要角，因此在戲劇開播之前便已引起廣大K-POP粉絲的興趣及注意力。

在話題電影《寄生上流》中飾演貴婦趙汝珍女兒而讓台灣觀眾留下深刻印象的鄭知蘇，坦言這次以演員的身份去飾演歌手其實壓力很大，尤其劇中的許多角色都是找偶像出身的人來飾演，讓自己沒時間顧及壓力只能全心投入在歌唱與舞蹈練習中；而且原本的體態比原作中的女主角「李麻夏」還胖不少，因此在開拍前的準備期間除了練習舞蹈之外還得管理體重。

然而從小就非常愛看音樂節目，曾夢想成爲偶像歌手的鄭知蘇，這次也藉由飾演角色的過程登上舞臺，甚至為宣傳上了即時轉播的音樂節目，體驗到偶像歌手的生活也算是另類的圓夢了。而在劇中飾演女主角舊識好友、新興男團中心成員「有鎮」的潤浩則表示，很榮幸能以這部戲劇作為自己跨足演戲的處女作，也很謝謝濬榮、知蘇兩位前輩給了自己很多演技上的建議。

韓國一代男團g.o.d成員Danny Ahn，這次在劇中飾演兼具人脈與實力的經紀公司室長「志學」，他表示看過原作之後感覺自己出道22年來所經歷過的困難與苦惱也都有被包含在劇情中，認爲這是一部能讓許多人產生共鳴的作品，希望大家都能喜歡。青春勵志劇《Imitation》於friDay影音每週五晚間獨家與韓國同日更新。

(中時 )