周華健首攻雄蛋舉辦「少年俠客」演唱會，創下票房滿堂彩紀錄。（滾石唱片提供）

「國民歌王」周華健今晚（8日）首度登上高雄巨蛋舉辦「少年俠客」演唱會，一萬名觀眾滿座，現場防疫採最高規格，入場觀眾除了實名制，還要填寫自主健康聲明書，原定6點登場的演唱會延遲40分鐘開演。周華健從3曾樓高的舞台出場演唱〈俠客行〉，搭配氣勢磅礡的鼓陣為演唱會揭開序幕。他唱完精彩組曲後，向全場致意：「各位親愛的高雄兄弟姊妹大家好，辛苦你們了！由於疫情，萬分小心，不好意思耗費了大家很多青春，我為了等今天已經等了60年了！」

他也幽默提醒觀眾注意他的新髮型，「太久沒來高雄，怕你們不認得我，今天的髮型有點奇怪，我平常買菜的時候不是這樣子的，又會讓人以為是女兒來了。」他說明演唱會主題「少年俠客」的由來，「俠客就算了，老實說我既不是俠客，也不是少年，幾年前我的老師李宗盛自稱大叔，我只好不要臉地自稱俠客」，受疫情影響，去年整年到現在，各行各業都不容易，「謝謝你們還來支持我，我的演唱會有很多好處，請大家放聲高歌，就算唱得多難聽都沒人認識你，演唱會正式開始。」並全場許願說：「我們一起來為台灣求一支上上籤。」而他除了把台北場內容原汁原味帶來高雄，台北場嘉賓齊豫也專程南下帶來精彩男女對唱〈天下有情人〉、〈鐵血丹心〉。

(中時 )