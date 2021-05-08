Gami筆下的失能旅社，能將眼淚化作湯，永遠作好傾聽的準備，但它太過完美，使得住客們無法也不願離開，直到暴風雨來臨，住客X只得面對離開避風港的生命風暴。(大辣提供)

母親節到來，送上康乃馨、共享大餐，都是感謝媽媽的方式。新銳漫畫家Gami，則選擇以第一部圖像小說《失能旅社》，獻給天上的媽媽。Gami說，從小家裡經濟較為困頓，但媽媽並沒有一心要她賺錢，總鼓勵她做自己喜歡的事情，也是因為媽媽，才會決定踏入創作的路。現在媽媽不在了，偶爾還是會跟她說話，今年的母親節，還要親口將書中的一字一句唸給媽媽聽。

5歲時，Gami畫了一張椅子，「形狀立體的椅子，媽媽看到後，大力稱讚我好厲害，好會畫畫，我對畫畫就很有興趣。」成長路上所畫的每張圖，媽媽是最忠實的粉絲，總是給予Gami滿滿的信心。她在大學開始嘗試獨立出版，某日媽媽捎來桃園插畫大展比賽的資訊，她報名了，最終拿下第3名的成績。

Gami說，如果沒有媽媽，她不會主動參加比賽，但那一場比賽，讓她發覺「原來我是可以用插畫說故事的」，這才立定創作志向。憶及單親扶養自己與哥哥長大的母親身影，她形容「媽媽她…就是很好的人，她很厲害，很堅強，很會忍耐很多辛苦的事情。但也是因為她一直忍，身體不舒服的狀況才變嚴重。」

2016年，Gami的母親離世。Gami當時正大學畢業，尚未面臨社會考驗，就先嘗到生命的苦澀，家變得不像家。與眼淚作伴的幾年，她讀書學習面對創傷、飛到英國倫敦攻讀金士頓大學插畫研究所。「失能旅社」的字眼突然浮出腦海，種種悲傷無解的情緒，化成片片段段的畫面及字眼，組成故事，為無可名狀的日子找到出口。

她筆下的失能旅社，能將眼淚化作湯，永遠作好傾聽的準備，但它太過完美，使得住客們無法也不願離開，直到暴風雨來臨，住客X只得面對離開避風港的生命風暴。Gami說，最初出現在她心中的畫面，也是暴風雨，想要摧毀些甚麼的情緒，強烈而尖銳。母親過世後，親戚們要她堅強，不要哭。但她想念母親的方式就是大哭，當她提出這個故事作為研究所畢製作品時，面對指導教授也還是哭個不停。

眼淚流到故事裡，成為一道道美味的湯。Gami說，媽媽是大廚，想到她，就會想到好吃的菜，故事中的旅社總是能傾聽他人，也是媽媽的特點，「她過世前，我常常打電話、寫信給她，她會傳簡訊給我，我們的溝通很密切。」

指導教授曾問Gami：「妳做這些故事是想幫助誰嗎？還是為母親立一個碑？說故事的目的是甚麼？」Gami當時無法回答，過幾年後的今日，她重新編修故事，覺得自己有了答案，提到母親也不再只有哭泣，眼神帶著暖意，「我想要把故事說給別人聽，如果有人能夠因為這個故事，覺得自己受的傷、悲傷的地方被理解，我覺得這就是很好的事情了。」

(中時 )