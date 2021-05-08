曾協助「雞排妹」鄭家純處理醫美診所糾紛、翁立友性騷疑雲的律師王啟任，日前被爆與賣淫集團合作，對醫生、企業主等社會名流40多人仙人跳，被媒體封為「雞排妹御用律師」，讓網紅陳沂抓到機會大酸特酸，雞排妹也火大於凌晨奪命連環叩，就是要跟陳沂在電話中講清楚說明白！

稍早陳沂在直播中，透露今天中午11點多準備出門上課，突然又接獲一陣奪命連環叩，「連續打喔，打了整整6通，打facetime然後又打，反正就是一支叫0972XXXXXX的電話，可是我真的不知道這是誰，我根本沒有輸入這支電話。」

不敢接電話後公佈我的電話號碼 但很可惜的是 我平常用兩支手機 影響不到什麼喔 由鄭家純發佈於 2021年5月7日 星期五

陳沂一將手機號碼公布，立刻引發網友留言「這是雞排電話？」、「為什麼不封鎖」，但陳沂並未正面回應，只問大家會接不明來電嗎？表示瘋狂打來的不明來電，她為什麼要接啊，直呼很可怕，更自稱是被騷擾的受害人。

對於有人質疑她公開電話很沒品，陳沂也在另一段直播中無辜回應，「我不知道是誰打電話給我欸，我想要公開一個一直在騷擾我的不明來電難道錯了嗎？」而雞排妹也在臉書證實陳沂公布的是她本人電話，「不敢接電話後公佈我的電話號碼，但很可惜的是我平常用兩支手機，影響不到什麼喔。」

(中時新聞網)