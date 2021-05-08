專機停妥後1名病患（右）正準備下機。（范揚光攝）

新冠肺炎肆虐印度造成重大疫情，2名駐印度台北經濟文化中心台籍官員也不幸確診，在外交部安排下，2人8日搭乘醫療專機回台，並立即住院治療。

據了解，這架班號HMJ185的醫療專機由台灣飛特力公司代理，8日上午從印度起飛後，中途在越南胡志明市加油，晚間約6時20分抵達桃園機場，較原先預計時間延遲1個半小時。

專機抵達桃園機場前，移民署及外交部等單位人員早已穿著防護裝備，在桃機東北角機坪等候，專機降落停妥後，2名確診人員先後步行下機，並立即分乘2輛救護車前往醫院。

(中時 )