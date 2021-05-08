高雄市前議長許崑源去年6月墜樓身亡去世後，愛女許采蓁為延續父親為民服務精神，將參加2022高市議員選舉，但近日疑因母親節拜票活動，在一名陪同藍衣男子陪同下，與店家協調停車位未成功，待許采蓁離去後，原先講話客氣的男子隨即對店家破口大罵「10分鐘停一下，大家是鄰居，一點面子也不賣，囂張三小」，店家將此事PO上PTT網論壇。對此，許采蓁表示，「這是誤會，藍衣男大哥不是服務處同仁，只是熱心里民好心幫忙」。

許采蓁拜訪店家畫面。(圖/翻攝自 店家Youtube影片畫面)

高雄某店家網友今在PTT八卦版貼文以「因為不給某前議員女兒停車就要被罵?」為題表示，「那時候正在營業，前議員女兒旁的男子進來問可不可以停車 ，但是畢竟我們在營業就拒絕了，結果事後他竟然跑進店裡咆哮說我們很囂張啊 你是三小，不給他面子，還說我爸沒教好我，請問這樣真的無法可管嗎？」。

許采蓁拜訪店家畫面。(圖/翻攝自 店家Youtube影片畫面)

從店家貼出影片中可見，藍衣男子一開始先是一個人進到店內，詢問店家「議長的女兒要拜訪，可不可以借停一下？」，店家表示「沒辦法，不好意思」，藍衣男走出店外沒多久，再陪著許采蓁進來，許很客氣地遞上名片，說「我是采蓁，我們現在在地區做服務，有需要的話都可以撥電話給我們。」隨即兩人離開。

藍衣男再度回到店裡並破口大罵，「年輕人，我這樣給你拜託，你這樣嗆我，我吞不下這口氣」，「你很囂張？隨便停一下，10分鐘，大家是鄰居，10分鐘你做不到」、「一點面子也不賣，你太大牌了啦，你在囂張三小」。

相關影片一出，也引起大批網友不滿，蜂擁至許采蓁臉書留言開嗆，「這位藍衣男子是誰啊？大家一定要認識他賣他面子嗎？」、「是不是先該讓硬要別人賣面子的幕僚出來道歉？」、「采蓁起來蠻有禮貌的，可惜下面的人管不好」。

轄區警方則表示，當晚9時接獲報案指稱店內有糾紛，接獲通知到場，得知是因為停車問題起爭執，當下即告知是否要提告？只要提告，將依規定受理，不過店家不提告。當地里長未久也趕來調解，事後藍衣男與里長一同離開，警方約停留10多分鐘離去。

「這是誤會，我離開後不知道藍衣男大哥跑去跟人家吵架，大哥不是服務處的同仁，他只是熱心里民好心幫忙」。許采蓁晚間也在臉書PO文回應表示，「由於發生衝突事件是在她離去後，所以自己並不知情，直至今日她才得知有發生這件事，得知後第一時間采蓁便趕赴獸醫院致歉，也感謝獸醫院院長深明大義，明白采蓁與此事件無關，不予以怪罪」。

許采蓁臉書，網友留言。(圖/摘自 許采蓁 臉書)

(中時新聞網)