陳零九和邱鋒澤今在台北流行音樂中心舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

陳零九和邱鋒澤今在台北流行音樂中心舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

陳零九和邱鋒澤的「九澤CP第四象限演唱會」8日在台北流行音樂中心登場，邱鋒澤的女友采子上月14日爆出劈腿何孟遠，相隔24天，邱鋒澤走出分手低潮，今晚深情演繹〈分開的學問〉，撕聲裂肺地唱著歌詞「說不難過是假的、表面上多麼平和...耿耿於懷改變不了什麼，我學著平衡愛與恨的對稱」，似乎投射他情變心情，令歌迷不捨。

陳零九和邱鋒澤今嗨唱〈第四象限〉出場，瞬間引爆現場氣氛，面對滿場歌迷尖叫聲，邱鋒澤看起來相當興奮，昨先用台語「大家好」打招呼，笑問自己帥不帥：「看到螢幕時，此時此刻覺得好養眼...我是說拍觀眾的時候啦，看到螢光棒，心裡好感動。」

此次演唱會硬體及製作等成本投入逾600萬，票房粗估1100萬，不僅設計立體延伸舞台，展現豐富的燈光影像視覺，透過投影技術呈現虛實結合畫面，陳零九和邱鋒澤更精心準備超過20首歌及安可曲，帶給歌迷耳目一新的感受。昨晚彩排後兩人興奮表示：「站上舞台時，完全感覺到舞台是為我們量身打造，且首唱專輯新歌，感覺很奇妙。」此外，因應防疫政策，今演唱會一樓搖滾區由全站席改為全座席，不僅調動千張椅子擺設，並改採現場整隊發放號碼牌方式對號入座，秩序井然準時開唱。

(中時 )