一些電視劇或電影在拍攝前，就會公開演員陣容，讓粉絲日日夜夜等著作品播出；近期韓國頻傳電視劇主演因個人品格關係被換角，但有一部正在拍攝的作品傳出一名女演員的角色突然換人演，被韓媒抖出真相，疑似性騷擾工作人員，受害者不想把事情鬧大才不公開原因。

韓國有一名女演員原本已確定出演一部新作品，沒多久又宣布下車（結束拍攝），而她飾演的角色也找到另一名演員重新拍攝，儘管劇組表示鏡頭不多，但仍增加一筆額外加拍費用，讓眾人忙得焦頭爛額。

朴娜勑對玩偶做出猥褻、性騷擾的誇張舉動。(示意圖與本文無關/ 摘自韓網)

據韓媒《日刊體育》報導指出，「女演員會離開是因為不光彩的事件」，檯面下消息表示，女演員私下和工作人員之間有發生性騷擾的情況，劇組在討論後決定讓女演員離開保護工作人員；據悉，受害的工作人員不希望事情鬧大，所以大家才默默地讓女演員下車。

韓國近期很注重藝人品格，有幾部電視劇的男女主角陸續傳出醜聞，都馬上遭到換角；連綜藝節目中，知名女主持人朴娜勑對玩偶做出猥褻動作，都被網友撻伐，甚至被告發到警局。

(中時新聞網)