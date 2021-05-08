簡嫚書劇中穿著性感。華視提供

簡嫚書（左）和哈孝遠在劇中跳舞。華視提供

簡嫚書和大女兒雲大。摘自IG

簡嫚書和媽媽感情好。摘自IG

簡嫚書和媽媽感情好。摘自IG

簡嫚書和髮型師老公育有2女，明9日母親節，忙拍新戲的她笑說：「慶祝活動這事只能交給老公安排了。」她在演出的愛情職場劇《她們創業的那些鳥事》9日晚9點將在華視播出。

劇中她的角色個性天真浪漫，有極佳的社交手腕，信奉「人生就要有戀愛，才有工作的動力」，她現實生活婚姻幸福美滿，表示家人是她工作最大動力，是否覺得婚後兼顧家庭與事業很兩難？「我其實不喜歡用『兼顧』這個詞來評價工作與家庭這兩件事，因為我不知道用什麼標準來衡量，是時間、還是心力？況且我對待任何人事物都是盡心盡力，我的態度是家庭第一、工作第二。」

簡嫚書飾演的「林美季」被封為全劇最討喜的角色，她跳脫以往文青路線風格，飾演外表性感、個性直爽的交際花，演技與裝扮都讓人眼睛為之一亮。

她在劇中一開始只是S.U.N集團公司的櫃台之花，但社交手腕高強，經常展現熱情、正能量滿分的「美季魔法」，隨便打開手機就能找到人脈幫忙她處理事情，也讓她被「夏芷」陳意涵推薦給「公冶小蔦」林心如，一同合夥創業，還為了企業品牌發明了可愛的「小鳥舞」，和跟她擁有最萌身高差的哈孝遠一同跳舞畫面逗趣十足。

被問及私底下會在家人面前跳舞或一起跳舞時，簡嫚書笑說：「不會耶，我是使用頭腦多於身體的人。」並透露除了排定運動的時間外，平常休息她最會做的消遣通常是閱讀與寫作，而最喜歡和家人一起去露營或到海邊放空耍廢。

(中時 )