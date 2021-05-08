1名網友日前在路上目擊1輛特斯拉Model 3 E3D車牌遭塗改，車牌號碼由「REA-XXXX」塗改成「PFA-XXXX」，疑似欲掩蓋租借車R開頭的車牌，不過塗改痕跡相當明顯，讓網友笑稱技術有待加強；有人依真實車牌搜出該車目前正在吊銷重領狀態，塗改車牌已涉及偽造文書罪，笑說「當其他人都瞎了嗎？一定檢舉」。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表2張照片，照片中1輛特斯拉的後車牌相當怪異，原PO仔細一看竟發現車牌號碼原是租賃車的「R」開頭字母，經塗改之後變成「P」開頭，也非電動車開頭的「E」開頭，就連第2個字母也從E變成F，塗改痕跡相當明顯，讓原PO相當驚訝地說「塗改的技術需要加強」。

照片曝光後，有專業的網友根據該輛Model 3 E3D的真實車牌號碼搜出真相，原來該輛車目前正屬於「吊銷重領」狀態，目前國際板車價約在160萬元起跳，性能版則220萬元；此外，原PO還補充說當時拍攝地點為新北市三重區的重新路五段，但另名住在新竹的網友也爆料，日前下午行經竹北光明六路東二段時，也發現該輛特斯拉身影，「剛回家才在路上看到，想說是車牌髒了嗎？」

有專業的網友根據該輛Model 3 E3D的真實車牌號碼搜出真相，原來該輛車目前正屬於「吊銷重領」狀態。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）

另名住在新竹的網友也爆料，日前下午行經竹北光明六路東二段時，也發現該輛特斯拉身影，「剛回家才在路上看到，想說是車牌髒了嗎？」。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友則留言說，「電動車是規定E開頭欸，這台是租賃所以變R開頭，但第2個字母還是會接E，去塗E是笨蛋嗎」、「當其他人都瞎了是嗎，警察緊來抓喔」、「屁孩準備幹壞事吧，這一定要檢舉」、「可以送公路總局檢舉，召回臨時檢驗」；據悉，擅自偽（變）造車牌，恐構成刑法第212條之偽（變）造特種文書罪。

(中時新聞網)