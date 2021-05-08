中華航空機師染疫風暴擴大，中央流行疫情指揮中心日前宣布對華航進行「清零計畫」，長程航班返國的機組員恢復「5＋9」居家檢疫，5天居檢不得派飛，預料將嚴重衝擊華航航班調配，傳出華航全球貨機全面減班的消息，美國線貨班腰斬。華航未證實該傳聞，僅回應航班還在調整中。

市場傳出，華航為遵循疾管署要求，航務處決定採取嚴格措施，腰斬美國線貨班將近一半，最新貨運航班表將於5月10日正式公佈，12日起正式實施。

據悉，5月12日至26日，達拉斯（DFW）、亞特蘭大（ATL）和紐約甘迺迪（JFK）停飛，時間有可能拉長為3周。洛杉磯（LAX）維持14班777貨機，芝加哥（ORD）維持14班747F。舊金山（SFO）和西雅圖（SEA）如何串飛，經由芝加哥或洛杉磯還在研究中。

亞洲線方面，新加坡（SIN）、吉隆坡（KUL）影響不大，最多減1班；檳城（PEN）可能會減班。大陸航班方面，上海不會減班，重慶維持，鄭州與南京可能取消，深圳、廣州應會維持。

歐洲線部分，每周只飛盧森堡（LUX）4班，阿姆斯特丹（AMS）和法蘭克福（FRA）停航。據指出，華航正式通知會在下周公告。

(中時 )