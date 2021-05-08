印度疫情全面失控，確診人數高達2000多萬，如今面臨印度疫情日漸嚴峻，多國為防止病毒的侵襲，禁止替換有去過印度的船員，有專家示警，由於無法更換船員，對供應鏈將產生巨大的衝擊，影響是「長賜輪事件」無法比擬的。

由於印度疫情嚴峻態勢未見緩解，多國也採取行動防止病毒的入侵。根據《金融時報》報導，新加坡、阿拉伯聯合大公國的富吉拉港口，一律禁止有印度替換紀錄的船員。

據國際知名船舶總代高虎國際（GAC）指出，印度已禁止所有14天內曾到過印度的外國公民入境，韓國也採取防疫措施，到韓國港口的船員都須持有陰性的檢測報告，而新加坡更將禁止入境對象擴大至巴基斯坦和孟加拉等國船員。

有15%員工均來自印度的海運公司Wilhelmsen已經自4月24日起，暫停在印度的船員輪替，此情況至少會持續到5月底，該公司執行長Carl Schou透露，由於印度醫療系統幾近全面崩潰，印度船員的檢測結果也無法及時送到，因此印度船員的輪替情形每況愈下。

國際船舶管理人協會（InterManager）總裁Mark O’Neil表示，無法替換船員對供應鏈所導致的衝擊，影響是「長賜輪事件」所無法比擬的。

分析師王榮旭指出，這次印度疫情對航運所帶來的影響恐不下於長賜輪事件，先前長賜輪橫堵蘇伊士運河，影響到的是地中海線和歐洲線，印度港口是影響到整個亞洲線，而如今印度進不去，又因為染疫的人暴增，很多工人上不了船，船上的也下不來，工人無法正常替換，因此恐造成全球運價易漲難跌。

(中時新聞網)