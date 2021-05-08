中天新媒體網紅主播選拔大賽，參賽者及主播合影。（中天電視提供）

鄭亦真擔任評審之一。（中天電視提供）

第1屆「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」8日總決賽及頒獎典禮，過程精采激烈。擔任評審之一的中天當家主播盧秀芳特別能感受參賽者的緊張心情，「當初我也是考試進入這行業，那時候有上千位一起競爭，就像大學聯考一樣，必須過五關斬六將」。

盧秀芳肯定參賽者實力，「中天好幸運，吸引這麼多優秀年輕人，都是優秀中的極品」。周玉琴分享評選過程不輕鬆：「我以前沒有機會參與這種賽事，大家的表現都非常驚艷。」王又正則給予參賽者鼓勵：「看到參賽者就像看到當初入行的自己。」

評審之一的主播鄭亦真得知有位參賽者是格鬥教練，提問：「我直播時有人要攻擊我，你會怎麼做？」原本預期會有英雄救美的答案，參賽者卻說：「馬上直播，因為現在觀眾都愛看突發狀況。」頓時讓鄭亦真哭笑不得：「竟然沒有要救我？我都快死掉了耶。」

「新聞YouTuber組」賽制激烈，首先要經歷「口述報導題」，被參賽者視為魔王關卡，非常考驗記憶力與邏輯判斷。網友看到參賽者面臨犀利問答，馬上在直播間向鄭亦真喊話「堡主不要這麼嚴厲」，鄭亦真事後解釋用意：「我只是希望他們變得更好啦。」

最後上場的「網路新聞主播組」也是重頭戲，一共有「主播說新聞」、「互動直播」、「緊急插播」等三大考題，參賽者要面對多台攝影機拍攝，還要在中天主播盧秀芳、周玉琴、王又正面前播報新聞，參賽者緊張指數爆表，但也有參賽者依然保持穩重台風，讓盧秀芳頻頻讚賞。

參賽者俞仁濤播報時活潑自信，在複賽時就讓評審印象深刻，最後他則拿下「新聞YouTuber組」冠軍。他打趣分享為了這場比賽所做出的努力：「複賽時有人說我像發福的姚元浩，所以我從複賽到總決賽，努力減掉2公斤。」幽默的即時互動讓收看決賽直播的觀眾直接斗內支持。

結果8日出爐，「網路新聞主播組」前2名分別是李家妤、羅珮瑜，黃婕和潘柔方並列第3，「新聞YouTuber組」前3名則是俞仁濤、梅映雪和王豫晴，「外掛組」由曾主卿、廖佳玉和李芸獲得。完整得獎資訊可至活動官網查詢 https：／／contest.bhuntr.com／tw／m047npuulzqmydhzbo／

(中時 )