民進黨立委蘇巧慧等人日前提案修正公投法，增訂「戶政機關刪除人數超過三萬人或連署人數十分之一以上者，主管機關應為公民投票案不成立之公告。」黃士修解釋，只要故意送三萬份假連署書，就可以消滅公投案。（圖／摘自核能流言終結者臉書）

民進黨立委蘇巧慧、李昆澤提出《公投法》修正草案，要求連署要附上身分證影本，且連署書不合格數超過3萬人或連署人數10分之1以上者，公投不成立，引起各界反彈。對此，東華大學教授施正鋒直言，有種乾脆廢掉選舉，並痛斥民進黨大開入黨方便之門，卻對公投百般限制，違反世界潮流，他更指出，將來民進黨無法阻擋民眾心聲，卻可以用亂填連署單干擾，此舉有如潑糞的奧步。

施正鋒今(8)日在臉書上發文表示，「龜腳終於伸出來了，邪惡不分派系、主力或側翼，有種乾脆廢掉選舉」，他坦言，民進黨以擴充年輕、多元黨員為由，大開入黨方便之大門，但相對之下，對於公投卻是百般限制，先是違反世界潮流、強制與大選脫鉤，現在還更進一步提案，打算將連署有問題的份數超過3萬、或是10分之1，就可以宣布無效。

施正鋒指出，將來若民進黨擋不住老百姓的心聲，卻可以透過亂填連署單來攔阻，而這說穿了就是潑糞的奧步。他認為，既然藉著間接民主全面執政，行政、立法、司法、監察都是自己人，卻還不放心，硬要剝奪人民手中的最後一道自保機制，也就是透過直接民主（罷免、公投）來加以制衡，就可以保證萬年執政、永垂不朽，且按照民進黨的邏輯，萬一選民的抗議廢票過多、或是超過10分之1，是否乾脆就連選舉也沒收？

同時，施正鋒也十分好奇，那些所謂的社會良心，包括社運人士、或是專家學者，如果真的支持台灣獨立，自己表示意見的一隻腳要被綁死了，怎麼都惦惦？或許是家裡「社會人」過多了，噤不敢言，還是有其他更「崇高」的目標？

龜腳終於伸出來了，邪惡不分派系、主力或側翼，有種乾脆廢掉選舉： 民進黨以擴充年輕、多元黨員為由，大開入黨方便之大門。相對之下，對於公投卻是百般限制，先是違反世界潮流、強制與大選脫鉤，現在還更進一步提案，打算將連署有問題的份數超過3萬、或是1... 由施正鋒發佈於 2021年5月7日 星期五

(中時新聞網)