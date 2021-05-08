朱蕾安（右）和媽媽感情好。（MEET THE MOOD提供）

朱蕾安帶媽媽做瑜伽。（MEET THE MOOD提供）

朱蕾安帶媽媽做瑜伽。（MEET THE MOOD提供）

朱蕾安8日帶著媽媽首度同台亮相，為自己與瑜伽休閒服品牌聯名活動站台，她笑說，出道10多年來，媽媽始終低調從不露面，媽媽也從來不運動，唯一的運動就是逛街，「她非常忐忑緊張，覺得自己一定會丟臉」。

為何找媽媽一起做運動過節？她說夫家和娘家住得近，婚後幾乎每周會回家好幾天，母親節如果只請媽媽吃大餐有點太平常，於是找媽媽做瑜伽健身，想讓媽媽身體更健康，活動現場來了數10對母女檔，場面溫馨。

朱蕾安說，從大學出道以來，媽媽就是她的頭號鐵粉，不僅會在粉絲頁跟她及粉絲互動，連她設計或推薦的東西，媽媽都會認真提供意見和試用；之前拍戲的時候，媽媽也都是親自接送，真的很辛苦也很謝謝她。

問朱媽媽想收到的禮物？她笑說：「我有一個令我驕傲的女兒我已經很知足了，但如果再有孫子，我想我會更開心，這樣暗示有很明顯嗎？」

朱蕾安坦言跟老公努力中，她說，之前醫生提醒她有骨盆歪斜問題，可能影響受孕，所以更勤於做瑜伽改變體態，也因此被廠商邀請設計聯名瑜伽服。

她說：「當初設計服裝時，就是希望它不只是做運動時穿著， 所以設計上多了一點點巧思，既性感又很有包覆性，像我也可以穿著它陪媽媽去逛街，但我要先說服我媽敢穿啦。」朱媽媽在旁嚇壞，連忙搖頭拒絕，笑翻眾人。

(中時 )