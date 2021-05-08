桃園市政府文化局於5月5日至5月23日舉辦「自由的風：臺灣繪畫研究所」特展，介紹台灣歷史上第一個西洋繪畫的教學機構。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府文化局於5月5日至5月23日舉辦「自由的風：臺灣繪畫研究所」特展，介紹台灣歷史上第一個西洋繪畫的教學機構。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府文化局於5月5日至5月23日舉辦「自由的風：臺灣繪畫研究所」特展，介紹台灣歷史上第一個西洋繪畫的教學機構。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府文化局於5月5日至5月23日舉辦「自由的風：臺灣繪畫研究所」特展，介紹台灣歷史上第一個西洋繪畫的教學機構。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府文化局於5月5日至5月23日舉辦「自由的風：臺灣繪畫研究所」特展，介紹台灣歷史上第一個西洋繪畫的教學機構。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府文化局於5月5日至5月23日舉辦「自由的風：臺灣繪畫研究所」特展，介紹台灣歷史上第一個西洋繪畫的教學機構。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府文化局於5月5日至5月23日，與「呂雲麟紀念美術館」合作舉辦「自由的風：臺灣繪畫研究所」特展，介紹台灣歷史上第一個西洋繪畫的教學機構，展出石川欽一郎、倪蔣懷、陳植棋、洪瑞麟、張萬傳、陳德旺等6位前輩藝術家共計28件真跡，不僅可看出1920年代台灣社會風景，也可由作品中看到其影響台灣後世西洋美術的發展，是場難得且別具意義的台灣美術特展。

石川欽一郎是日治時期台北第一師範學校以及台北師範學校圖畫科教師，可說是台灣近代西洋美術的啟蒙者。倪蔣懷則是石川在臺灣的第一個學生，在石川的啟蒙與鼓勵下，倪蔣懷致力培育台灣的美術人才，1929年在臺北大稻埕正式成立「台灣繪畫研究所」，這也是台灣歷史上第一個西洋繪畫的教學機構，當時台灣著名的畫家石川、陳植棋、楊三郎、藍蔭鼎等都曾於該研究所任教。

台灣繪畫研究所雖成立僅短短兩年，於1931年底即結束研究所活動，然而在當時的社會環境下，台灣繪畫研究所像是吹起一陣自由的風，夾雜著對於藝術的追求與身為台灣人的自我期許，啟蒙洪瑞麟、張萬傳和陳德旺等當時年輕藝術家，這些藝術家日後在台灣藝壇大放光采，陸續組織了mouve洋畫集團、台灣造型美術協會，以及戰後紀元畫會等，對於繪畫組織與美術運動的各式主張，在台灣美術史上產生重要且深具意義的影響。

本次「自由的風：台灣繪畫研究所」特展，是由「呂雲麟紀念美術館」館長呂學偉建築師，提供其家族珍藏的畫作與相關史料，並獲得許多前輩藝術家的後代親友協助，在桃園市政府文化局支持合作下開展，展出石川欽一郎、倪蔣懷、陳植棋、洪瑞麟、張萬傳、陳德旺等6位前輩藝術家共計28件作品，重現台灣深厚文化美學記憶底蘊和1920年代台灣美術風貌。

為使民眾更加瞭解臺灣美術發展，展覽期間邀請知名策展人林振莖、國立台灣師範大學美術系系主任白適銘、以及台灣美術史研究專家白雪蘭等，分別進行導覽及專題講座，歡迎民眾前往文化局3樓第一展覽室欣賞。

●展覽日期：110年05月05日至05月23日 ●展覽地點：桃園市政府文化局3樓第1展覽室(桃園市桃園區縣府路21號)

●現場導覽： 5月8日(星期六)下午3時，林振莖主講：「一個場所，交織出多層次的意義--臺灣繪畫研究所與臺灣美術」。

●專題講座：文化局5樓團體視聽室

5月16日(星期日)下午2時，白適銘(國立臺灣師範大學美術系系主任)，講題：美育搖籃-洋畫研究所與920年代臺灣的西洋美術

5月23日(星期日)下午2時，白雪蘭(臺灣美術史研究專家)，講題：1929臺灣繪畫研究所的推手-倪蔣懷

(中時 )