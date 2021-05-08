新北市竹林山觀音寺觀音佛祖巡迴媽（二媽分）龜山、鶯歌坪位值年三獻法會慶典活動。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

新北市竹林山觀音寺觀音佛祖巡迴媽（二媽分）龜山、鶯歌坪位值年三獻法會慶典活動。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

新北市竹林山觀音寺觀音佛祖巡迴媽（二媽分）龜山、鶯歌坪位值年三獻法會慶典活動。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

新北市竹林山觀音寺觀音佛祖巡迴媽（二媽分）龜山、鶯歌坪位值年三獻法會慶典活動。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

桃園市龜山區公所天幕廣場前今有新北市竹林山觀音寺觀音佛祖巡迴媽（二媽分）龜山、鶯歌坪位值年三獻法會慶典活動，同時信徒們舉辦神豬秤重比賽，今年邱姓信徒飼養神豬高達1694台斤，勇奪賽神豬特等獎殊榮，82歲呂姓老翁也來湊熱鬧，忘記車停哪、誤認車被偷急像熱鍋螞蟻，所幸龜山派出所幫忙尋回。

龜山區舊路里82歲呂姓老翁今上午8點多特地到天幕廣場湊熱鬧，向神壇祭拜祈福及觀看得獎神豬，由於人潮眾多熟門熟路的民眾都是騎機車到場湊熱鬧，呂翁想離開卻忘記機車停在何處了，找了半小時仍然沒有看見以為是被偷了，約11時求助現場執勤龜山所副所長許冠章、警員賴建璋、薛翔允等人。

警方認為，現場周邊將近20位警察在執勤，小偷不可能敢下手行竊，應該只是阿伯忘記停車位置，員警確認車型、車號後分頭尋找，在11時20分許在活動現場周邊中山街找到呂翁的機車，老翁非常高興也感謝員警幫忙，讓他可以順便回家，結束一場失車驚魂記。

龜山派出所副所長許冠章呼籲，民眾參加大型活動停放機車時，最好拍照紀錄，當活動結束萬一忘記停車位置時，馬上可以觀看迅速確認位置，才不會多走冤枉路也嚇到自

(中時 )