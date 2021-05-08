今天湖人隊又輸球了，他們的排名掉到西區第七，狀況慘不忍睹，前役因背傷提前退場的「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)，8日打出傷癒復出後最佳表現，先發拿下36分、12籃板及5助攻，可惜湖人仍以101比106不敵地主拓荒者，除了跌到西區第7，可能要打附加賽窘境，更在本季對戰拓荒者落居1勝2敗劣勢。

目前主力後衛薛洛德(Dennis Schroder)因傷缺席，造成候場戰力不足，而湖人一哥詹姆斯(LeBron James)也因傷休息，也可能帶傷征戰接下來的比賽，而今天稍早「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)和前湖人後衛庫克(Quinn Cook)都透過社群軟體毛遂自薦，表示他們可以幫助到現今的湖人。

Man I could help them Lakers boys during this time!!!! — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) May 8, 2021

艾塞亞湯瑪斯在社群軟體寫道：「我們可以在這段時間裡去幫助湖人。」除此之外，上季效力過湖人的庫克也同樣說道：「我的感覺和你一樣！老兄，你並不是唯一有如此想法的人。」對此艾塞亞湯瑪斯回應庫克說：「殺手！你了解比賽，一年又一年去證明這點，做好準備吧，我們很快就會回來！」

Ready to GOOOOOOOOOOOOO 🏁 https://t.co/VksJX0PJh0 — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) May 8, 2021

兩人本季其實都有短暫回NBA過，庫克本季曾與騎士簽過兩次10天短約，7場比賽拿到6.1分1.7籃板1.9助攻，另外艾塞亞湯瑪斯則效力鵜鶘，3場比賽中場均出賽16分鐘，貢獻7.7分1.3籃板1.7助攻，投籃命中率33.3%、三分命中率25%。另外他也不只一次向聯盟喊話想回來，4月30日他在推特發了一篇文章，字裡行間充滿感嘆，他說：「我只需要一支球隊！給我一次真正機會，讓我成為其中一份子，無論是否能上場，我都會展現影響力，我已做好準備！」

(中時新聞網)