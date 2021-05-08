有民眾抱怨，近日他訂了7杯飲料，外送員用訊息回報「已抵達」後就消失，隨後7杯飲料竟被緩緩送上樓。（摘自爆怨2公社）

隨著美食外送逐漸普及，愈來愈多民眾透過外送APP叫餐，省去外出的麻煩。不過有民眾抱怨，近日他訂了7杯飲料，外送員將餐送達後卻不見蹤影，只見電梯門打開，7杯飲料竟「自己搭電梯上樓」，讓他當場看傻。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》上發文表示，近日透過外送叫了7杯飲料，未料外送員用訊息回報「已抵達」後，人卻不見蹤影。隨後原PO看到7杯飲料竟出現在電梯地板上，被緩緩送上樓。這讓他氣炸表示，「放在電梯裡面是哪招？不想送上樓還是怎樣，真的可以說一聲耶。」

原PO還發現，明明他尚未取到餐，外送員卻已回報系統「已取餐」，讓外送常透過外送訂餐的原PO無奈表示，「每個月平均叫50次左右的外送，只有今天讓我覺得最奇葩的就是你。」

對此，網友紛紛表示，「笑死，第一次看到飲料自己搭電梯上來」、「扯爆！不怕中途被攔截」、「電梯地上好髒」、「他就站在那你沒看到嗎？」、「善用電梯達成的無接觸送餐」、「可以客服，客訴他」、「他可能賽在滾，忍不住，先去找馬桶」。

也有網友推測，可能是原PO訂7杯飲料，卻沒有買袋子的緣故。「是不是你沒買袋子還要司機送快點」、「應該是沒買袋子讓外送員不爽的機會比較大」。不過原PO隨後也留言澄清，他有特地花1元加購袋子，沒想到卻跟外送員一起消失地無影無蹤，但他也強調，難道「沒買袋子就不送了嗎？」

(中時新聞網)