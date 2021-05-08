文化大學新聞系大四學生李家妤獲第一屆「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」主播組冠軍。(李家妤提供／李侑珊台北傳真)

第一屆「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」今(8)日舉辦總決賽，文化大學新聞系大四學生俞仁濤、李家妤分別獲得Youtuber組和主播組冠軍，兩人皆表明十分嚮往媒體工作，未來如成為記者，工作平台不限定傳統媒體，更認同自由且彈性的新媒體環境。

俞仁濤表示，他在中天YT中心擔任工讀生，歷經去年中天新聞台離開52台的風風雨雨，除了看到傳統媒體轉為新媒體，確實不容易，但對中天堅守新聞專業的屹立不搖而深受感動，因此決定報名比賽；而他也坦言非常崇拜主播王又正，「超想拜他為師！」

對於能獲得Youtuber組冠軍，俞仁濤說，經由比賽發現，與網友還有觀眾互動，非常有趣，鏡頭的魅力是幕後工作無法感受到的，如果未來有機會，不排除成為新媒體主播或記者。

李家妤則說，大二開始便陸續到平面與電子媒體工作，即便工作屬性為兼職，過程發現記者工作的魅力，「從寫作開始學起，也知道做好採訪工作，必須懂得傾聽人心。」

李家妤也提到，如今媒體環境多元，未來如果能順利成為記者，工作平台不限定傳統媒體，更認同自由且彈性的新媒體環境。

文化大學新聞系教授莊伯仲表示，欣見兩位同學為校爭光。文大新聞系辦學理論與實務並重，由知名業界人士指導的實習媒體更是必修課，因此同學都有基本的專業能力，故參賽能獲得佳績。也希望中天未來能持續舉辦此類競賽，引領學子進入新聞世界。

(旺報 )