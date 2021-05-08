伊拉克軍方和美國領導下的聯軍表示，美軍駐紮的一座伊拉克基地今天清晨遭一架載滿炸藥的無人機攻擊，造成損壞，但無人員傷亡。

阿薩德（Ain Al－Asad）空軍基地今天遇襲，是駐伊美軍一週內所遭到的第4次攻擊。目前親伊朗武裝團體發起的作戰行動已加劇。

聯軍發言人馬洛托（Wayne Marotto）說：「每一次攻擊…都動搖了伊拉克體制的權威、法治以及伊拉克的國家主權。」

「沒有人員受傷通報，有一座機堡受損。」

一名伊拉克官員指出，親伊朗的武裝團體已多次使用無人機發動攻擊。

(中央社)