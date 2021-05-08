駐伊拉克美軍遭無人機攻擊 疑親伊朗團體所為 23:452021/05/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一座駐伊美軍基地遭載滿炸藥的無人機攻擊，造成損壞，但無人員傷亡。圖為位於伊拉克的美軍基地。（圖／DVIDS） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊拉克軍方和美國領導下的聯軍表示，美軍駐紮的一座伊拉克基地今天清晨遭一架載滿炸藥的無人機攻擊，造成損壞，但無人員傷亡。 阿薩德（Ain Al－Asad）空軍基地今天遇襲，是駐伊美軍一週內所遭到的第4次攻擊。目前親伊朗武裝團體發起的作戰行動已加劇。 聯軍發言人馬洛托（Wayne Marotto）說：「每一次攻擊…都動搖了伊拉克體制的權威、法治以及伊拉克的國家主權。」 「沒有人員受傷通報，有一座機堡受損。」 一名伊拉克官員指出，親伊朗的武裝團體已多次使用無人機發動攻擊。 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 巴西大規模測試中國大陸疫苗 效果顯著 - 國際 外媒披露共軍研究SARS病毒武器化 預言將用於世界大戰 - 國際 陸疫苗外交因WHO大獲全勝 卻面臨關鍵威脅 - 國際 數兆蟲蟲大軍要來了 藏身地底17年嬌客將蜂湧破土席捲美東 - 國際 印度疫情下強推500億建案 議員痛批：自尊心比人命重要 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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