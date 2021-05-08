基隆巨型貨櫃遭甩飛墜落溪床 車禍驚悚一瞬間曝光

基隆市麥金路一處彎道8日下午發生1輛貨櫃車疑似車速過快，固定貨櫃的插鞘也沒有裝好，導致車輛過彎時失速撞上護欄，整個貨櫃竟脫離車身，翻落至一旁的溪床上；監視器影片曝光，當時路邊的人行道上還有2名路人行走，警方表示差3秒貨櫃就可能壓到路人；貨櫃摔落後扭曲變形，裏頭部分紙箱則掉落至溪裡。

警方調查，肇事的貨櫃車今天（8日）下午3時許，沿基隆市麥金路往大武崙方向行駛，在過了基隆市警四分局後，失控撞及路邊護欄，由於衝撞力道大，後載40呎貨櫃整個甩飛出去，把人行道上整排鐵欄杆（用來防止人跌落鶯歌溪）約150公尺撞斷。

基隆市麥金路一處彎道8日下午發生1輛貨櫃車疑似車速過快，固定貨櫃的插鞘也沒有裝好，導致車輛過彎失速撞上護欄，整個貨櫃竟脫離車身，翻落至一旁的溪床上。（警方提供）

基隆市麥金路一處彎道8日下午發生1輛貨櫃車疑似車速過快，固定貨櫃的插鞘也沒有裝好，導致車輛過彎失速撞上護欄，整個貨櫃竟脫離車身，翻落至一旁的溪床上。（民眾提供）

警方事後調出路口及附近監視器，可見貨櫃車過彎時因離心力傾斜，而貨櫃未被插鞘確實固定，直接掉落至一旁的鶯歌溪裡；警方表示貨櫃車翻車時，剛好有2名路人走在人行道上，車頭一直往前撞，所幸最後在行人後方停下，距離行人沒差幾公尺，警方推估約差3秒就被貨櫃壓到，2名路人命大逃過一劫。

目前已通報市府環保局、工務處緊急派員處置，實施封鎖線管制禁止行人進入人行道，防止意外發生，而肇事駕駛經酒測無酒精濃度反應，警方將會依道路交通管理處罰條例29條1項4款對駕駛貨物未插入安全插銷違規部分依法告發。

(中時新聞網)