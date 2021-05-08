閻奕格8日舉辦「讚聲演唱會」，以「團團轉」為主題，一連送上五月天、動力火車、F4、玖壹壹、5566、酷玩樂團、新好男孩等15組天團的經典曲，是她出道以來唱最多翻唱歌曲的live演出，男友事前買票到場支持；閻奕格開心直呼：「我是今日限定的『J格樂團』。」期許自己日後有固定的樂團成員巡迴各地。
閻奕格開場嗨唱3首嘻哈搖滾曲，隨後送上蘇打綠的〈小情歌〉，以及當年F4主演爆紅《流星花園》的主題曲〈流星雨〉等歌，她自曝是F4迷妹，還在台上號召「花太太們」隔空擊掌，逗樂粉絲。唱到酷玩樂團的〈Viva la vida〉，她透露當年為了看他們演出，趁香港音樂劇演出的2天空檔飛回台北，「雖然那天雨很大，但氣氛超熱烈，完全沒人在意雨勢」。
她也曾為了英國搖滾樂團繆斯Muse，在大熱天的音樂祭排隊8小時，頂著大太陽也不敢喝水、一直憋尿，不惜冒著中暑危險也要守住最前面的位置，全是她難忘的回憶。閻奕格繼音樂劇與微電影後，近日投入戲劇演出，從小渴望演戲的她終於有機會挑戰戲劇，直呼美夢成真。
(中時 )
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