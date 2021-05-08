美國4月非農就業報告失色消除聯準會（Fed）提早縮減購債規模疑慮，激勵道瓊與標普500指數再創新高。市場現在將焦點轉向12日出爐的消費者物價指數（CPI），倘若通膨持續升溫，可能重新點燃寬鬆政策提前退場憂慮。

Bleakley顧問集團投資長布克法（Peter Boockvar）表示，目前市場聚焦通膨數據，特別是CPI月增幅。若是CPI月增率持續升溫，出現0.3％至0.4％的增幅，那麼通膨上升就不只是暫時性，而會成為聯準會的難題。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）先前不斷表示，美國通膨揚升只是暫時現象。

經濟學家預估4月CPI月增0.2％，升幅可望小於3月的月增0.6％。不過就年增率而言，4月CPI升幅可能高達3.6％，較3月的年增2.6％明顯升溫。扣除食品和能源等波動性較大的項目後，4月核心CPI估計月增0.3％。 美國4月勞動市場成長意外減速，根據勞工部7日公布，4月非農就業人口僅增加26.6萬人，遠遠不如經濟學家預期的增加將近100萬人。人力短缺可能是數據不如預期的原因之一。

投資人將4月就業報告大幅遜於預期視為一次性事件，寬鬆政策提前退場疑慮暫時消除，帶動美股7日大漲。

美股三大指數7日齊聲高歌，道瓊工業指數終場揚升0.66％，收在34,777.76點新高紀錄；標普500指數大漲0.74％，報4,232.6點，亦改寫新高紀錄，科技股雲集的那斯達克指數勁揚0.88％，終場收在13,752.24點。

在周線部分，道指全周收高2.7％，寫下3月以來最大周線升幅％，擺脫周線連2黑頹勢；標指周線上升1.2％，創4月中以來最大周線漲幅。那指儘管7日收盤大漲，但全周仍挫低1.5％。

Axs投資公司執行長巴蘇克（Greg Bassuk）指出，市場預期聯準會的政策維持不變，且新冠肺炎疫苗接種持續推動經濟復甦，支撐美股再創新高，不過預料短期美股仍會波動劇烈。

(工商 )